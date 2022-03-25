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В ОП сообщили подробности уничтожения большого десантного корабля РФ в Бердянске

25.03.2022 10:00
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В ОП сообщили подробности уничтожения большого десантного корабля РФ в Бердянске

На уничтоженном в Бердянске российском большом десантном корабле "Саратов" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Полностью уничтожен БДК "Саратов". Сначала объявили, что "Орск", но все таки "Саратов". В любом случае у него на борту было порядка 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты. Все это шло на Мариуполь", – сказал он.
Арестович отметил, что на юге партизаны хорошо поработали с рельсами, поэтому оккупанты не могут провести поставки по железной дороге и пытаются сделать их через море.
"Три корабля стояли рядом. Один уничтожили. Возле второго 150 человек личного состава снялось и находилось между кораблями, когда туда прилетело. И двое отходивших (корабля. – Ред.) имели возгорания. Один – серьезно, другой – меньше", – сказал он.



Теги: Россия, Бердянск, уничтожение, корабль
 
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