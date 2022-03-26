Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров

26.03.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров

В субботу, 26 марта, в Украине будут работать 10 гумкоридоров. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Донецкая область:

  • Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте, бесплатная дозаправка в Бердянске (Мелитопольское шоссе, 87б), автобусы в Бердянск не пропускают - просят обращаться в гумштабы;

Киевская область:

  • Село Плесецкое в Фастов, сельсовет, ул. Центральная 57;
  • Село Севериновка в Белогородку, ул. Ивана Мазепы, 20;
  • Бородянка в Белую Церковь, ул. Центральная, 331;
  • Червона слобода, Грожев и Синятки в Белую Церковь, ТЦ на ул. Леси Украинки, 46.

Луганская область:

  • Рубежное ул. Чехова, 11;
  • Нижнее ул. Парковая, 13;
  • Лисичанск 40 лет победы, ул. Сосюры 324, РТИ;
  • Попасная, ул. Первомайская, 42;
  • Северодонецк, просп. Химиков, 28;
  • Горское, ул. Гагарина, 13.


Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх