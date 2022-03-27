Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ

27.03.2022 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7189 об обеспечении противодействия несанкционированному распространению информации о перемещении международной военной помощи в Украину и движении или размещении Вооруженных Сил Украины или военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно документу, распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также законом предусматривается, что эти действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированиям, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.