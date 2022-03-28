Фонд Ахметова закупил для больниц медикаменты на 30 миллионов грн

28.03.2022 14:00

Группа Метинвест и Фонд Рината Ахметова закупили медикаментов для неотложной медпомощи на 30 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Метинвеста.

Первая партия препаратов и инструментов уже прибыла в гуманитарный хаб и вскоре будет распределена между больницами.

"Уже на следующей неделе врачи Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Мирнограда, Покровска и Каменского начнут получать от Метинвеста и Фонда Рината Ахметова лекарства и медицинское оборудование, помогающие спасать жизнь", – отметил глава Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье, гендиректор Запорожстали Александр Мироненко.

Список необходимых медикаментов был составлен Минздравом по запросам больниц. В частности, закуплены антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, антикоагулянты, растворы для внутривенного вливания, хирургический инструмент и расходные материалы, средства для интубации и т.д.