Горсовет Мариуполя опубликовал контакты гуманитарных штабов в Бердянске и Запорожье

29.03.2022 14:00

В Бердянске и Запорожье работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

БЕРДЯНСК

Стационарный штаб: (06153) 3-62-76 и (06153) 3-52-52.

Мобильный штаб: 097 551 59 17 и 050 439 75 29.

ЗАПОРОЖЬЕ

095 220 41 11

067 220 41 12

0800-503-508.