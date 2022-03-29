Из Бердянска в Запорожье прибыла очередная колонна автобусов с мариупольцами

29.03.2022 09:00

Вчера вечером из Бердянска в Запорожье прибыли 15 автобусов с эвакуированными из Мариуполя. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Несмотря на сложности, все удалось, люди доехали!" — написал он в Telegram. Уточняется, что в автобусах находился 881 человек.