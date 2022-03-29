Главная / Новости / Украина / Из Бердянска в Запорожье прибыла очередная колонна автобусов с мариупольцами
Последние новости раздела
- Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировались более 1,5 тысячи человек10:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал контакты гуманитарных штабов в Бердянске и Запорожье 14:00
- Сегодня будут работать 3 гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях12:00
- Из Бердянска в Запорожье прибыла очередная колонна автобусов с мариупольцами09:00
- Фонд Ахметова закупил для больниц медикаменты на 30 миллионов грн14:00
- Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут12:00
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ10:00
- Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек09:00
- На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров12:00
- Рада отменила ВНО и ГИА в 2022 году12:00
Из Бердянска в Запорожье прибыла очередная колонна автобусов с мариупольцами
29.03.2022 09:00
Вчера вечером из Бердянска в Запорожье прибыли 15 автобусов с эвакуированными из Мариуполя. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Несмотря на сложности, все удалось, люди доехали!" — написал он в Telegram. Уточняется, что в автобусах находился 881 человек.
Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
Читайте также:
- Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано более 4300 мариупольцев
- 15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье
- Сегодня для эвакуации мариупольцев из Бердянска направили 24 автобуса
- Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано почти 2500 мариупольцев
- Горсовет Мариуполя опубликовал контакты гуманитарных штабов в Бердянске и Запорожье
- Из Запорожья в Бердянск выехала колонна для эвакуации мариупольцев
- В Покровск доставили гумпомощь от Фонда Ахметова17:00
- На Луганщине восстановлено газоснабжение шести населенных пунктов16:00
- В Славянской ВГА напомнили о вакцинации от COVID-1915:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 30 марта09:00
- В зоне ООС ВСУ отбили четыре атаки врага08:00
- Фонд Ахметова направил в Луганскую область 4000 продуктовых наборов17:00
- Северодонецк остался без электричества и воды16:00
- На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта08:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- В Покровск доставили гумпомощь от Фонда Ахметова17:00
- На Луганщине восстановлено газоснабжение шести населенных пунктов16:00
- В Славянской ВГА напомнили о вакцинации от COVID-1915:00
- Экс-капитана "Шахтера" и сборной Украины лишили звания почетного гражданина Луцка14:00
- На концерте мировых звезд в Великобритании собрали для Украины $16 млн (ВИДЕО)12:00
- В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество11:00
- Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировались более 1,5 тысячи человек10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 30 марта09:00
- В зоне ООС ВСУ отбили четыре атаки врага08:00
- Фонд Ахметова направил в Луганскую область 4000 продуктовых наборов17:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта
- На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов
- В украинской делегации рассказали об итогах первого дня "стамбульских" переговоров
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно
- В Славянске начали работать социальные столовые
- Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра