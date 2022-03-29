Сегодня будут работать 3 гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях

29.03.2022 12:00

На 29 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

В частности, в Донецкой области планируется эвакуация жителей Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте.

Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Ожидается, что к вечеру они доедут до города.

В Запорожской области будут работать 2 гуманитарных коридора:

из города Мелитополь в город Запорожье (автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул. Алексеева, 12),

из города Энергодар в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10:00 отправляется колонна людей на частном транспорте (место формирования колонны – напротив горсовета, улица Курчатова, 14).

Также, по словам Верещук, в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.