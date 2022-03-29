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Сегодня будут работать 3 гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях
29.03.2022 12:00
На 29 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.
В частности, в Донецкой области планируется эвакуация жителей Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте.
Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Ожидается, что к вечеру они доедут до города.
В Запорожской области будут работать 2 гуманитарных коридора:
- из города Мелитополь в город Запорожье (автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул. Алексеева, 12),
- из города Энергодар в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10:00 отправляется колонна людей на частном транспорте (место формирования колонны – напротив горсовета, улица Курчатова, 14).
Также, по словам Верещук, в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.
Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
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