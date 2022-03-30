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Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировались более 1,5 тысячи человек

30.03.2022 10:00
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Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировались более 1,5 тысячи человек

В течение минувших суток в Украине удалось эвакуировать 1665 человек. Об этом сообщает вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
По словам Верещук, в течение дня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1665 человек:

  • 936 человек из Мариуполя;
  • 729 людей из городов Запорожской области - Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Гуляйполя, Ореховая и Васильевки.

На сегодня, 30 марта, в Украине согласованы три гуманитарных коридора:

  • для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;
  • для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
  • а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.


Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
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