Переселенцы смогут получить денежную помощь от ООН

31.03.2022 14:00

ООН выплатит по 2220 гривен всем внутренним переселенцам в Украине. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Эта помощь предоставляется дополнительно к помощи государства (2000 гривен на человека и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью).

По словам министра Ирины Верещук, запись в программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.

Регистрация для получения помощи производится по адресам:

м. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00);

м. Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной — суббота;

г. Ужгород, Гуманитарный штаб «Совиное гнездо», ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00);

г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00);

г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

Выплаты будут производиться в отделениях Укрпочты.

За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефону: 0800307711.