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В работе "Приват24" произошел серьёзный сбой

31.03.2022 16:00
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В работе "Приват24" произошел серьёзный сбой

Сегодня, около 14:20 в работе сайта и приложения "Приват24" произошел сбой. Об этом сообщили клиенты Приватбанка из разных уголков Украины.
"Случился технический сбой в авторизации, то есть сбой на входе в Приват24 через приложение. Уже работаем над устранением, чиним", - прокомментировал причину сбоя пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.



Теги: сайт, сбой, приложение, Приват24
 
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