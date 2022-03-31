Зеленский создал военные администрации в восьми городах Донбасса

31.03.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании в восьми городах военных администраций. Населенные пункты расположены на Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области военные администрации населенных пунктов", - говорится в документе.

Так, военные администрации будут созданы в Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Торецке, Светлодарске, Славянске, Дружковке, Очеретино.

Созданием военных администраций займется Генеральный штаб ВСУ и Донецкая облгосадминистрация. Указ вступает в силу со дня его опубликования.