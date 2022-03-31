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Зеленский создал военные администрации в восьми городах Донбасса
31.03.2022 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании в восьми городах военных администраций. Населенные пункты расположены на Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Донецкой области военные администрации населенных пунктов", - говорится в документе.
Так, военные администрации будут созданы в Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Торецке, Светлодарске, Славянске, Дружковке, Очеретино.
Созданием военных администраций займется Генеральный штаб ВСУ и Донецкая облгосадминистрация. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Теги: Донбасс, указ, Зеленский
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