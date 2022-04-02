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Из Запорожья в Бердянск выехали 10 автобусов для эвакуации мариупольцев
02.04.2022 14:00
Новая колонна из 10 автобусов в сопровождении ГСЧС и Красного Креста выехала из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
"Информация о прибытии колонны к месту посадки людей и начале эвакуации будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении.
Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация, автобусы
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