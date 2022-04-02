Из Запорожья в Бердянск выехали 10 автобусов для эвакуации мариупольцев

02.04.2022 14:00

Новая колонна из 10 автобусов в сопровождении ГСЧС и Красного Креста выехала из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

"Информация о прибытии колонны к месту посадки людей и начале эвакуации будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении.