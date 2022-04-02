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На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров

02.04.2022 12:00
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На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров

В субботу, 2 апреля, в Украине снова будет осуществляться эвакуация мирного населения. Власти согласовали семь гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.
Люди смогут выехать по таким маршрутамв Донецкой, Запорожской и Луганской областях:
Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте
Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
Из Бердянска в Запорожье
Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Рубежное-Бахмут
Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
с. Нижнее - Бахмут
Нижнее - Горное - Лисичанск - Бахмут.
Северодонецк-Бахмут
Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
Попасная - Бахмут
Лисичанск - Бахмут



Теги: эвакуация, Кабмин, гуманитарный коридор
 
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