Последние новости раздела
- Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек11:00
- Из Запорожья в Бердянск выехали 10 автобусов для эвакуации мариупольцев14:00
- На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров12:00
- Вчера гумкоридорами удалось вывезти более 6 тысяч украинцев08:00
- Из Бердянска в Запорожье выехали 42 автобуса с мариупольцами14:00
- В Кабмине заявили о закупке 10 млн продуктовых наборов для жителей прифронтовой зоны12:00
- В работе "Приват24" произошел серьёзный сбой16:00
- Переселенцы смогут получить денежную помощь от ООН14:00
- Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине13:00
- Зеленский создал военные администрации в восьми городах Донбасса12:00
Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек
03.04.2022 11:00
В субботу, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей городов Запорожской области.
Также на 10 автобусах из Бердянска выехали более 300 мариупольцев.
В Луганской области удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижний.
Теги: Донбасс, эвакуация, Запорожская область, гуманитарный коридор
Читайте также:
- Вчера гумкоридорами удалось вывезти более 6 тысяч украинцев
- Курс НБУ на 13 декабря: доллар и, евро стали дороже
- В Запорожской области на территории детского сада нашли останки мамонта
- Пожарные не могут остановить огонь: большой город в опасности (ВИДЕО)
- В Запорожской области женщину до смерти забили кочергой
- «Политехнические» переселенцы в Красноармейске: «Какая это сказка - тишина»
- Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины13:00
- ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов10:00
- Газоснабжение Луганщины восстановлено09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля08:00
- Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа15:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 2 апреля10:00
- В зоне ООС за сутки ВСУ отбили 9 атак врага09:00
- На Донеччине запретили продажу алкоголя18:00
- На Луганщине восстановлено электроснабжение 20000 потребителей13:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 1 апреля11:00
- Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины13:00
- Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек11:00
- ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов10:00
- Газоснабжение Луганщины восстановлено09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля08:00
- Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя17:00
- Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа15:00
- Из Запорожья в Бердянск выехали 10 автобусов для эвакуации мариупольцев14:00
- На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров12:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 31 марта
- Переселенцы смогут получить денежную помощь от ООН
- ВСУ на Донбассе отбили пять вражеских атак за сутки
- В России заявили об авиаударе по нефтебазе в Белгороде (ВИДЕО)
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 1 апреля
- На Донеччине запретили продажу алкоголя
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 2 апреля
- В Авдеевке организовали выдачу стройматериалов для ремонта поврежденных окон
- Делегации Украины и РФ возобновили переговоры в режиме онлайн
- Зеленский создал военные администрации в восьми городах Донбасса