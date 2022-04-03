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Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек

03.04.2022 11:00
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Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек

В субботу, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей городов Запорожской области.
Также на 10 автобусах из Бердянска выехали более 300 мариупольцев.
В Луганской области удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижний.



Теги: Донбасс, эвакуация, Запорожская область, гуманитарный коридор
 
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