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Зеленский посетил освобожденную Бучу
04.04.2022 17:00
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, где после освобождения от оккупантов были обнаружены сотни убитых мирных жителей. Об этом пишет ВВС.
Глава государства осмотрел дорогу с уничтоженной техникой РФ, а также поговорил с людьми.
По словам Зеленского, Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
На вопрос журналиста, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с РФ, Зеленский ответил утвердительно.
"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - заявил президент.
Теги: освобождение, Зеленский, Буча
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