Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский посетил освобожденную Бучу

04.04.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский посетил освобожденную Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, где после освобождения от оккупантов были обнаружены сотни убитых мирных жителей. Об этом пишет ВВС.
Глава государства осмотрел дорогу с уничтоженной техникой РФ, а также поговорил с людьми.
По словам Зеленского, Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
На вопрос журналиста, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с РФ, Зеленский ответил утвердительно.
"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - заявил президент.



Теги: освобождение, Зеленский, Буча
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх