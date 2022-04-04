Зеленский посетил освобожденную Бучу

04.04.2022 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, где после освобождения от оккупантов были обнаружены сотни убитых мирных жителей. Об этом пишет ВВС.

Глава государства осмотрел дорогу с уничтоженной техникой РФ, а также поговорил с людьми.

По словам Зеленского, Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

На вопрос журналиста, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с РФ, Зеленский ответил утвердительно.

"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - заявил президент.