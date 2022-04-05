"Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска

05.04.2022 17:00

Переселенцам из Краматорска в Хмельницкой области сдали несуществующее жилье, сообщает Depo.

По информации правоохранителей, переселенцы из Донецкой области стали жертвой аферы с жильем. Потерпевшие перечислили задаток за аренду жилья, но по указанному адресу оказался совсем другой объект.

В частности, 60-летний житель города Краматорск Донецкой области вместе с женой убежали от войны в Хмельницкий. Но поскольку в областном центре постоянное жилье найти уже не так просто, начали искать варианты в райцентрах. В сети мужчина наткнулся на объявление о сдаче частного дома в г. Шепетовка. Потерпевший сбросил 1000 гривен задатка и безотлагательно вместе с женой отправился в другой город. Однако по указанному адресу обнаружил не здание, а предприятие.

Поняв, что их обманули, краматорчане обратились за помощью в полицию. В Шепетовском райуправлении полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и сейчас работают над поиском злоумышленников.