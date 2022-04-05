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Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук

05.04.2022 11:00
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Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук

Во вторник, 5 апреля, будут работать для эвакуации мирного населения семь гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Сегодня будет работать семь гуманитарных коридоров. Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в блокадный город. Последний пример – блокирование делегации Международного комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья», - сказала Верещук.
По ее словам, из Бердянска в Запорожье также можно будет выехать на собственном транспорте. Из Мангуша в Бердянск следует семь автобусов в сопровождении Международного комитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье. Кроме того, на блокпосту в Васильевке ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.
Будет возможность уехать из Токмака в Запорожье. Из Запорожья до 10.00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.
Из Северодонецка в Бахмут - место сбора: проспект Химиков, 28.
Из Лисичанска в Бахмут - место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Из Попасной в Бахмут - место сбора: ул. Первомайская, 42
Из поселка Горное в Бахмут - место сбора: ул. Гагарина, 13.
Следует отметить, что в понедельник, 4 апреля, работали гуманитарные коридоры для эвакуации населения из Мариуполя и населенных пунктов Луганщины. За этот день 3376 гражданам удалось уехать в безопасные места.



Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
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