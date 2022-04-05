- "Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска17:00
- Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности12:00
- Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук11:00
- Зеленский посетил освобожденную Бучу17:00
- Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек11:00
- Из Запорожья в Бердянск выехали 10 автобусов для эвакуации мариупольцев14:00
- На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров12:00
- Вчера гумкоридорами удалось вывезти более 6 тысяч украинцев08:00
- Из Бердянска в Запорожье выехали 42 автобуса с мариупольцами14:00
- В Кабмине заявили о закупке 10 млн продуктовых наборов для жителей прифронтовой зоны12:00
Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Делегацию возглавил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. В состав делегации вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Кроме того, в качестве экспертов делегации в ее состав включены юрист-международник Александр Малиновский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый.
Членами делегации (по согласию) утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция "Слуга народа"), Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") и Рустем Умеров (фракция "Голос").
Теги: Россия, безопасность, переговоры, гарантии, делегация, Зеленский
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска15:30
- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска13:30
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске13:00
- Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля08:00
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел16:00
- На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера11:00
- 7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш10:00
- Воины ООС за сутки отбили 7 атак оккупационных войск РФ09:00
- "Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска17:00
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска15:30
- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска13:30
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске13:00
- Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности12:00
- Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук11:00
- Святослав Вакарчук выступил на вокзале в Краматорске10:00
- Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля08:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска
- Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 4 апреля
- 7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске
- ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел