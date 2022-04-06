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Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек
Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 3846 украинцев. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте доехали до Запорожья 2 216 человек. Из них из Мариуполя - 1 496 человек.
Также 720 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.
"Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться. По дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в городе Васильевка. Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье", - сообщила Верещук.
Также, по ее словам, в город Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1 080 человек.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
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