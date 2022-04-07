Главная / Новости / Украина / Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине15:00
- Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)14:00
- В ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины11:00
- Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения10:00
- Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек11:00
- "Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска17:00
- Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности12:00
- Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук11:00
- Зеленский посетил освобожденную Бучу17:00
- Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек11:00
Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)
07.04.2022 14:00
Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев встретился с принудительно мобилизованными жителями оккупированных территорий на Востоке. Их взяли в плен украинские военные. Об этом сообщает ГУР Минобороны.
Большая часть среди пленных – студенты стационара учебных заведений Донецка.
Пленные прочли книгу Асеева "Изоляция" и захотели встретиться с автором. Больше всего принудительно мобилизованных боевиков интересовали воспоминания писателя о его нахождении в донецкой тюрьме и отношение "властей" ОРДЛО к вернувшимся из Украины по обмену пленным.
Теги: встреча, мобилизация, ОРДЛО, пленные, Асеев
Читайте также:
- «Работа идет»: в ОБСЕ сообщили об обсуждении Украиной и ОРДЛО списка пленных
- Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные
- Обмен пленными: в СБУ сделали важные заявления
- Украина готова к "беспрецедентным шагам" для освобождения заложников – СБУ
- Операция "Мобилизация" накрыла ОРДЛО
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука
- На Луганщине восстановлено водоснабжение Попасной12:00
- В зоне ООС ВСУ отбили девять атак врага09:00
- График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля08:00
- В Северодонецке из-за обстрела загорелись десять многоэтажек17:00
- В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи13:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля10:00
- ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага09:00
- В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей08:00
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска15:30
- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине15:00
- Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)14:00
- США отправили в Украину первую партию ударных дронов-камикадзе13:00
- На Луганщине восстановлено водоснабжение Попасной12:00
- В ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины11:00
- Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения10:00
- В зоне ООС ВСУ отбили девять атак врага09:00
- График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля08:00
- В Северодонецке из-за обстрела загорелись десять многоэтажек17:00
- В Украине создали онлайн-видеоигру "Маск против Путина"15:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля
- 7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 4 апреля
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске
- В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел
- Воины ООС за сутки отбили 7 атак оккупационных войск РФ