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Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)

07.04.2022 14:00
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Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)

Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев встретился с принудительно мобилизованными жителями оккупированных территорий на Востоке. Их взяли в плен украинские военные. Об этом сообщает ГУР Минобороны.
Большая часть среди пленных – студенты стационара учебных заведений Донецка.
Пленные прочли книгу Асеева "Изоляция" и захотели встретиться с автором. Больше всего принудительно мобилизованных боевиков интересовали воспоминания писателя о его нахождении в донецкой тюрьме и отношение "властей" ОРДЛО к вернувшимся из Украины по обмену пленным.



Теги: встреча, мобилизация, ОРДЛО, пленные, Асеев
 
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