Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)

07.04.2022 14:00

Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев встретился с принудительно мобилизованными жителями оккупированных территорий на Востоке. Их взяли в плен украинские военные. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Большая часть среди пленных – студенты стационара учебных заведений Донецка.

Пленные прочли книгу Асеева "Изоляция" и захотели встретиться с автором. Больше всего принудительно мобилизованных боевиков интересовали воспоминания писателя о его нахождении в донецкой тюрьме и отношение "властей" ОРДЛО к вернувшимся из Украины по обмену пленным.