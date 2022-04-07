Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения

07.04.2022 10:00

На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя. Об этом сообщает глава Мининтеграции Ирина Верещук.

План работы гуманитарных коридоров 7 апреля:

Из Мариуполя в Запорожье

На собственном транспорте

Из Бердянска в Запорожье

На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

Из города Токмак в Запорожье

На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации

Из города Энергодар в Запорожье

На собственном транспорте.

Из города Мелитополь в Запорожье

На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации

Из города Северодонецк в Бахмут

Место сбора: проспект Химиков, 28

Из города Лисичанск в Бахмут

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Из города Попасная в Бахмут

Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из города Рубежное в Бахмут

Из поселка Горное в Бахмут

Место сбора: ул. Гагарина, 13

Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Следует отметить, что вчера, 6 апреля, из опасных районов через гумкоридоры эвакуировали 4892 человека. В том числе из Мариуполя - 1171 человека, с Луганщины - 1206 человек.