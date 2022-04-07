Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения

07.04.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения

На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя. Об этом сообщает глава Мининтеграции Ирина Верещук.
План работы гуманитарных коридоров 7 апреля:
Из Мариуполя в Запорожье
На собственном транспорте
Из Бердянска в Запорожье
На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
Из города Токмак в Запорожье
На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
Из города Энергодар в Запорожье
На собственном транспорте.
Из города Мелитополь в Запорожье
На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
Из города Северодонецк в Бахмут
Место сбора: проспект Химиков, 28
Из города Лисичанск в Бахмут
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
Из города Попасная в Бахмут
Место сбора: ул. Первомайская, 42
Из города Рубежное в Бахмут
Из поселка Горное в Бахмут
Место сбора: ул. Гагарина, 13
Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.
Следует отметить, что вчера, 6 апреля, из опасных районов через гумкоридоры эвакуировали 4892 человека. В том числе из Мариуполя - 1171 человека, с Луганщины - 1206 человек.



Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх