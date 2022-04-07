- На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук11:00
- ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине15:00
- Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)14:00
- В ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины11:00
- Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения10:00
- Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек11:00
- "Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска17:00
- Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности12:00
- Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук11:00
- Зеленский посетил освобожденную Бучу17:00
Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения
На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя. Об этом сообщает глава Мининтеграции Ирина Верещук.
План работы гуманитарных коридоров 7 апреля:
Из Мариуполя в Запорожье
На собственном транспорте
Из Бердянска в Запорожье
На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
Из города Токмак в Запорожье
На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
Из города Энергодар в Запорожье
На собственном транспорте.
Из города Мелитополь в Запорожье
На собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации
Из города Северодонецк в Бахмут
Место сбора: проспект Химиков, 28
Из города Лисичанск в Бахмут
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
Из города Попасная в Бахмут
Место сбора: ул. Первомайская, 42
Из города Рубежное в Бахмут
Из поселка Горное в Бахмут
Место сбора: ул. Гагарина, 13
Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.
Следует отметить, что вчера, 6 апреля, из опасных районов через гумкоридоры эвакуировали 4892 человека. В том числе из Мариуполя - 1171 человека, с Луганщины - 1206 человек.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
- Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук
- На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров
- Украина объявила о шести коридорах для эвакуации
- Сегодня будут работать только два гумкоридора для эвакуации
- 15 марта должны заработать девять гуманитарных коридоров
- Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек
- Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши15:00
- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
- "Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области13:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля10:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов09:00
- Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково08:00
- На Луганщине восстановлено водоснабжение Попасной12:00
- В зоне ООС ВСУ отбили девять атак врага09:00
- График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля08:00
- Словакия передала Украине ЗРК C-30017:00
- Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши15:00
- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
- "Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области13:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске12:00
- На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля10:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов09:00
- Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково08:00
- В Украине запускают систему оповещения о ЧС через мобильные телефоны17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска
- Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске
- В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска
- График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля
- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена