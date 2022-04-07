В ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины

07.04.2022 11:00

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, по состоянию на 00:00 5 апреля зафиксировано 3 776 жертв среди гражданского населения – 1 563 убитых и 2 213 раненых. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Так, среди убитых - 379 мужчин, 237 женщин, 24 девочки и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 817 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранены 254 мужчины, 196 женщин, 44 девочки и 40 мальчиков, а также 104 ребенка и 1575 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях: 1 567 пострадавших (487 убитых и 1080 раненых).

На подконтрольной Украине территории: 1 241 человек погиб (420 убитых и 821 раненых).

На территории, контролируемой "ЛДНР": 326 жертв (67 убитых и 259 раненых).

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.