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Сегодня в Украине будут работать 10 гумкоридоров
На субботу, 9 апреля, 2022 согласовано 10 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Донецкая область (на собственном транспорте):
Мариуполь – Запорожье.
Запорожская область (эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами):
Бердянск – Запорожье.
Токмак – Запорожье - место сборов: ул. Шевченко, 5.
Энергодар – Запорожье - место сбора автомобилей объявят местные власти.
Мелитополь – Запорожье - в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
Луганская область:
Северодонецк – Бахмут - место собрания: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут - место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут - место сборов: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут - место сборов: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
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