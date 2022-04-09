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В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран

09.04.2022 13:00
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В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран

В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран, чтобы выразить поддержку нашей стране и помочь выстоять в развязанной кремлем преступной войне. Об этом заявил депутат Европарламента, глава неформального объединения "United for Ukraine" Андрюс Кубилюс на совместном с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.
"В Украину прибыло 35 членов парламентов из 11 стран. Нас всех объединяет желание помочь Украине в этой войне, которая на самом деле преступна и которую можно охарактеризовать как войну кремлевского неонацизма. Мы хотим поблагодарить вас, потому что это не война Украины, на самом деле это наша война, и украинцы борются за свободу всего мира", - сказал Кубилюс.
Он заверил, что парламентарии-участники неформального объединения "United for Ukraine" будут продолжать бороться за поставку Украине всех видов вооружений, введение всех санкций, включая энергетическое эмбарго на торговлю со страной-агрессором, предоставление Украине необходимого уровня гуманитарной помощи, скорейшую интеграцию в ЕС, "план Маршалла" и международный трибунал для путина и лукашенко.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук проинформировал, что европарламентарии в рамках визита в Украину посетят освобожденные от российских захватчиков пригороды Киева.



Теги: Киев, визит, депутаты, Евросоюз
 
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