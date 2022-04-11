ПриватБанк предупредил о технопаузе в работе Приват24

11.04.2022 16:00

ПриватБанк продолжил технологическую паузу в проведении платежей через Приват24, запланированную с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройка потребовала больше времени, чем мы планировали в начале работ", – отмечается в сообщении.

Расчеты в торговой сети и банкоматы работают в обычном режиме.