Ровенская область предлагает бесплатное расселение беженцев с Донбасса

11.04.2022 10:00

Ровенская область предлагает бесплатное расселение людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса. Об этом сообщает Славянская ВГА.

Проживание и питание:

на безвозмездной основе (волонтерская помощь и т.п.).

Куда размещаются эвакуированные люди в Ровенской области:

- общежития;

- профилактории;

- размещение в семьях;

- оборудованные залы в учебных заведениях.

Место расселения:

определяется по прибытии, в зависимости от заполненности тех или иных мест и ситуации на время приезда.

Как эвакуируют людей:

- автобусы до места назначения, с ночевкой в г. Днепр;

- эвакуационные поезда из Славянска, затем электрички к месту назначения;

- самостоятельный выезд с последующим расселением.

Эвакуация будет происходить по мере формирования групп. Запись на эвакуацию в Ровно – по телефону горячей линии!