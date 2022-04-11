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Ровенская область предлагает бесплатное расселение беженцев с Донбасса

11.04.2022 10:00
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Ровенская область предлагает бесплатное расселение беженцев с Донбасса

Ровенская область предлагает бесплатное расселение людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса. Об этом сообщает Славянская ВГА.
Проживание и питание:
на безвозмездной основе (волонтерская помощь и т.п.).
Куда размещаются эвакуированные люди в Ровенской области:
- общежития;
- профилактории;
- размещение в семьях;
- оборудованные залы в учебных заведениях.
Место расселения:
определяется по прибытии, в зависимости от заполненности тех или иных мест и ситуации на время приезда.
Как эвакуируют людей:
- автобусы до места назначения, с ночевкой в г. Днепр;
- эвакуационные поезда из Славянска, затем электрички к месту назначения;
- самостоятельный выезд с последующим расселением.
Эвакуация будет происходить по мере формирования групп. Запись на эвакуацию в Ровно – по телефону горячей линии!



Теги: Донбасс, эвакуация, Ровенская область
 
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