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ДТЭК возобновила электроснабжение 46 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях
За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более 9500 семей на освобожденной территории Киевской области и в Донецкой области, где ведутся бои. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 4 600 семей в 31 населенном пункте Киевской области. В частности, в Бучанском районе частично свет вернули в города Ирпень и Бучу. В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в селах Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Победа, Мечта. Также возобновили электроснабжение газораспределительного пункта в селе Плоске Броварского района", - сказано в сообщении.
Кроме того, в Донецкой области свет вернули в 15 населенных пунктах Покровскго и Бахмутскго районов Донецкой области для почти 5000 домов.
Теги: Донецкая область, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение
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