Сегодня будут работать гумкоридоры в трех областях - Верещук

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Во вторник, 12 апреля, запланированы девять гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
В Донецкой области согласован один маршрут:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Кроме того, на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Согласованы три маршрута:
- Бердянск - Запорожье;
- Токмак - Запорожье (место сбора: ул. Шевченко, 5);
- Энергодар - Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).
В Луганской области согласованы пять маршрутов:
- Северодонецк - Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);
- Лисичанск - Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Попасная - Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);
- село Горское - Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13);
- Рубежное - Бахмут.
За понедельник, благодадя гумкоридорам, было эвакуировано 4 354 человека.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека. Из них: 556 человек – мариупольцы; 3 298 человек – жители городов Запорожской области (Пологы, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
Также из городов Луганской области - Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная удалось эвакуировать более 500 человек несмотря на постоянные обстрелы агрессора.
В то же время, российские оккупанты уже три дня удерживают колонну автобусов из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара на блокпосте в Васильевке.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
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