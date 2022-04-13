Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук

13.04.2022 12:00

Гуманитарные коридоры 13 апреля не откроются из-за действий российских войск. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, в Запорожской области военные РФ заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области нарушают режим прекращения огня.

"Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает уровень опасности на маршрутах, поэтому мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня.

Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры вновь открылись как можно скорее", - подчеркнула вице-премьер.