Последние новости раздела
- Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам17:00
- Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев12:00
- За прошедшие сутки из опасных регионов эвакуировались более 1500 человек10:00
- Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук12:00
- СБУ задержала Медведчука08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 46 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях17:00
- Сегодня будут работать гумкоридоры в трех областях - Верещук12:00
- ПриватБанк предупредил о технопаузе в работе Приват2416:00
- Кабмин выделил первый транш на ликвидацию последствий военных действий13:00
- Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 10 апреля11:00
Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук
13.04.2022 12:00
Гуманитарные коридоры 13 апреля не откроются из-за действий российских войск. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, в Запорожской области военные РФ заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области нарушают режим прекращения огня.
"Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает уровень опасности на маршрутах, поэтому мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня.
Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры вновь открылись как можно скорее", - подчеркнула вице-премьер.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
Читайте также:
- 8 гумкоридоров для эвакуации согласовано на 21 марта
- Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта
- Сегодня будут работать гумкоридоры в трех областях - Верещук
- На сегодня согласованы 10 гуманитарных коридоров
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек
- Кабмин согласовал 10 гуманитарных коридоров на 14 марта
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ13:00
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля09:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов08:00
- На Луганщине сегодня удалось эвакуировать более 300 человек15:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля11:00
- Опубликованы контакты для сбора свидетельств о преступлениях оккупантов на Донбассе10:00
- На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак09:00
- В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи15:00
- Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам17:00
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину15:00
- "ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ13:00
- Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев12:00
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска11:00
- За прошедшие сутки из опасных регионов эвакуировались более 1500 человек10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля09:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов08:00
- Анонс благотворительного матча "Лехия" – "Шахтер"17:00
- На Луганщине сегодня удалось эвакуировать более 300 человек15:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие
- На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов
- УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска
- В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар"
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля
- Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину
- На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак
- Канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов
- СБУ задержала Медведчука