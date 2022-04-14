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За прошедшие сутки из опасных регионов эвакуировались более 1500 человек
В среду, 13 апреля, из опасных районов эвакуировались 1567 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«На личном транспорте в Запорожской области было эвакуировано 1 102 человека из Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя. В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье было эвакуировано 83 человека. В Луганской области из Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Горного и Попасной было эвакуировано 382 человека», — написал он в Телеграм.
Следует отметить, что из-за нарушений "режима тишины" оккупантами, 13 апреля гуманитарные коридоры не открывались.
На 14 апреля в регионах Украины согласовано 9 гуманитарных коридоров, некоторые из них только для частного транспорта.
Эвакуация будет проходить по следующим маршрутам:
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
- с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, режим тишины
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