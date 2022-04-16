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Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам

16.04.2022 17:00
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Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам

Спасатели из четырех стран прибыли на помощь украинским коллегам. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
"Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах. С сегодняшнего дня они приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области", - говорится в сообщении.



Теги: США, Польша, Австралия, Германия, помощь, спасатели, ГСЧС
 
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