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На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров

16.04.2022 11:00
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На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров

Девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из оккупированных или прифронтовых городов Украины согласовано на субботу, 16 апреля. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, из Мариуполя Донецкой области, городов Бердянск, Токмак и Энергодар Запорожской области в Запорожье можно будет выехать на собственном транспорте.
Также можно будет эвакуироваться из пяти городов Луганской области в Бахмут Донецкой области: Северодонецка (место сбора – просп.Химиков, 28), Лисичанска (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул.Сосюры, 324), Попасной (место сбора – ул.Первомайская, 42), Горского (место сбора – ул.Гагарина, 13) и Рубежного.
"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", – отметила Верещук.



Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
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