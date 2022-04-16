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Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ

16.04.2022 08:00
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Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли до 3000 тысяч украинских военных. Об этом в пятницу, 15 апреля, президент украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN.
Зеленский заявил, что украинские чиновники считают, что 2,5 тыс - 3 тыс украинских военных погибли в войне, но для сравнения, количество российских военных, которые погибли, составляет от 19 до 20 тысяч служащих.
Глава государства добавил, что около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и что "сложно сказать, как много из них выживут".
При этом он отметил, что гражданские жертвы гораздо сложнее подсчитать.
"Очень сложно говорить о гражданских, поскольку юг нашей страны, где города и села нашей страны заблокированы - Херсон, Бердянск, далее на востоке Мариуполь, и район на восток, где располагается Волноваха - мы просто не знаем, как много людей умерло в той зоне, которая заблокирована", - заявил Зеленский.



Теги: Россия, война, потери, Зеленский
 
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