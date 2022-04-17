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Украина сегодня не будет открывать гуманитарные коридоры - Верещук

17.04.2022 13:00
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Украина сегодня не будет открывать гуманитарные коридоры - Верещук

Власти Украины не будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения 17 апреля. Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"По состоянию на сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - отметила она.
Верещук особо обратила внимание на ситуацию с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя.
"В очередной раз требуем открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей. Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - добавила Верещук.
Известно также, что за субботу, 16 апреля, по гуманитарным коридорам было эвакуировано 1 449 человек.
Из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте в Запорожье доехал 1 381 человек. Из них: 70 человек из Мариуполя и 1211 человек из городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
Из городов Северодонецк, Рубежное и Кременная Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 68 человек.
Из-за плотных и массовых обстрелов была полностью сорвана эвакуация людей из Лисичанска.



Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
 
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