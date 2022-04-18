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18 апреля “зеленые” коридоры не смогут возобновить работу - Верещук
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в своем официальном Telegram-канале сообщила, что 18 апреля, второй день подряд, не удалось открыть гуманитарные коридоры из окруженных городов Украины из-за срыва договоренностей о режиме прекращения огня на маршрутах со стороны российских оккупантов.
“Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее. Однако, нарушая международное гуманитарное право, российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов. Поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры”, – пояснила глава Минреинтеграции.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
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