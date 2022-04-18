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Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)

18.04.2022 15:00
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Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)

Задержанный Службой безопасности Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Видеообращение опубликовано Службой безопасности Украины.
Обращаясь к президентам, Медведчук отметил, что жители и защитники Мариуполя находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.
Сообщается, что в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка Азов и 36-й бригады морской пехоты.



Теги: Мариуполь, видео, обмен, СБУ, обращение, Медведчук
 
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