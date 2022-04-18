На Днепропетровщине изменилась продолжительность комендантского часа

18.04.2022 11:00

В Днепропетровской области с понедельника, 18 апреля, будет сокращен комендантский час. Кроме того в Пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, действие комендантского часа будет приостановлено. Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"Вниманию жителей Днепропетровщины.

Сегодня руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко подписал распоряжение о сокращении в области комендантского часа. С понедельника, 18 апреля, он будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 5:00 утра.

Теперь насчет Пасхи. Комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля отменен. Все верующие смогут посетить богослужения. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта. Употреблять алкогольные напитки в общественных местах людям запрещено.

За безопасностью в усиленном режиме будут следить сотрудники Нацполиции вместе с военными ВСУ. Мы им полностью доверяем и знаем, что каждый житель области будет под надежной защитой.

В то же время прошу всех граждан отнестись к временному снятию ограничений максимально ответственно.

Я верю, что величайший христианский праздник на Днепропетровщине пройдет мирно. Для этого и правоохранительные органы, и военнослужащие, и руководство области приложат все усилия.

Верим в ВСУ и в Победу Украины!", - отметил он.