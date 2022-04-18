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В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники
В Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные на Пасхальные и майские праздники. По закону следующий рабочий день после праздничного, если он выпал на субботу или воскресенье, автоматически становится выходным.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Украине отменили дополнительный выходной день во второй день Пасхи – в понедельник, 25 апреля.
Также не будет дополнительного выходного дня в понедельник, 2 мая. И выходной день на 9 мая, который в этом году выпадает на понедельник.
Весной 2022 года должны стать выходными днями три понедельника: 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Все эти дни будут рабочими.
Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения.
Теги: праздники, Пасха, отмена, май
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