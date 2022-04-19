Почти вся Луганская область обесточена из-за обстрелов

19.04.2022 12:00

Почти вся Луганская область осталась без света из-за повреждения высоковольтной линии, сообщил во вторник, 19 апреля, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Ситуация критическая - свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - написал Гайдай.