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Почти вся Луганская область обесточена из-за обстрелов

19.04.2022 12:00
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Почти вся Луганская область обесточена из-за обстрелов

Почти вся Луганская область осталась без света из-за повреждения высоковольтной линии, сообщил во вторник, 19 апреля, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Ситуация критическая - свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", - написал Гайдай.



Теги: ЛЭП, повреждения, электроснабжение, обстрелы, Луганщина
 
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