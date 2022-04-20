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В Дії теперь можно оформить статус ВПЛ и ежемесячное пособие
В приложении Дія появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получения финансовой помощи. Об этом сообщил министр цифровой энергетики Михаил Федоров.
Отмечается, что переселенцы могут получать ежемесячно 2 000 гривен на себя и 3 000 гривен на каждого ребенка. Деньги можно получить на карту єПідтримка и потратить на что-либо или же снять наличные.
По словам Федорова, услуга в приложении Дія касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Чуть позже появится возможность податься на помощь для всех переселенцев.
"Социальные пособия пострадавшим от войны: информация о выплатах, помощь и получение статуса внутренне перемещенной лица мы вместе с Минсоцполитики собрали на сайте: https://groshi.edopomoga.gov.ua/", - отметил он.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение.
Теги: пособие, статус, ВПЛ, Дия
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