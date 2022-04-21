- Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук12:00
- Российские оккупанты отвергли идею Пасхального перемирия - Зеленский09:00
- Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам17:00
- В Киев прибыли премьеры Испании и Дании13:00
- В Дії теперь можно оформить статус ВПЛ и ежемесячное пособие08:00
- Польша построила во Львове контейнерный городок для переселенцев16:00
- Почти вся Луганская область обесточена из-за обстрелов12:00
- Украинцам продлили возможность пересекать границу по внутренним паспортам11:00
- В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники17:00
- Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)15:00
Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам
Правительство изменило порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. За март и апрель помощь по 2000-3000 гривен получат все внутренне перемещенные лица из регионов, пострадавших от войны. Об этом говорится в постановлении № 457 от 16 апреля.
Отмечается, что начиная с мая 2022 г. такая помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые переместились с территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), а также внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавшие заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через Единый государственный web-портал электронных услуг.
Список территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или которые находятся во временной оккупации, окружении, утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны.
Теги: Кабмин, выплаты, переселенцы
- Министр соцполитики заявил, что проблемы с выплатами возникают только у «ненастоящих» переселенцев
- Кабмин изменил условия выплаты адресной помощи переселенцам
- Кабмин изменил систему выплат соцпомощи переселенцам
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам
- Министр соцполитики побещал не допустить перегибов по отношению к переселецам
- Как переселенцам с Донбасса и Крыма получить нужную помощь: важные пояснения
- Рашисты обесточили Северодонецк17:00
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане13:00
- В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей11:00
- Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов10:00
- Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск 08:00
- На Луганщине частично пропала мобильная связь12:00
- Верещук рассказала о ходе эвакуации из Мариуполя11:00
- Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе09:00
- ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага08:00
- Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра17:00
- Рашисты обесточили Северодонецк17:00
- Германия готова стать гарантом безопасности Украины – Шольц15:00
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане13:00
- Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук12:00
- В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей11:00
- Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов10:00
- Российские оккупанты отвергли идею Пасхального перемирия - Зеленский09:00
- Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск 08:00
- Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам17:00
- Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной15:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка
- Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам
- РФ передала Украине проект договорного документа
- Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане
- Расписание эвакуационных автобусов из Славянска на 20 апреля
- ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага
- Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе
- На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя
- Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра
- На Луганщине частично пропала мобильная связь