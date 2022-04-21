Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам

21.04.2022 17:00

Правительство изменило порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. За март и апрель помощь по 2000-3000 гривен получат все внутренне перемещенные лица из регионов, пострадавших от войны. Об этом говорится в постановлении № 457 от 16 апреля.

Отмечается, что начиная с мая 2022 г. такая помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые переместились с территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), а также внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавшие заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через Единый государственный web-портал электронных услуг.

Список территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или которые находятся во временной оккупации, окружении, утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны.