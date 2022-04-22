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Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук
22.04.2022 12:00
Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий не будет. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!" — сказала Верещук.
Вчера из-за обстрелов оккупантов была сорвана эвакуация жителей Мариуполя.
"У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть", - уточнила Верещук.
Глава Минреинтеграции добавила, что украинская сторона не оставит попыток вытащить мариупольцев из захваченного оккупантами города.
Теги: эвакуация, гуманитарный коридор, Верещук
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