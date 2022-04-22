Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук

22.04.2022 12:00

Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий не будет. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!" — сказала Верещук.

Вчера из-за обстрелов оккупантов была сорвана эвакуация жителей Мариуполя.

"У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть", - уточнила Верещук.

Глава Минреинтеграции добавила, что украинская сторона не оставит попыток вытащить мариупольцев из захваченного оккупантами города.