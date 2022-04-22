Российские оккупанты отвергли идею Пасхального перемирия - Зеленский

22.04.2022 09:00

Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия. Об этом в четверг, 21 апреля, в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это стало хорошей демонстрацией истинного отношения Кремля к христианству.

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников", - сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что украинцы сохраняют надежду.

"Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", - отметил президент.

Ранее с предложением объявить с 21 по 24 апреля прекращение огня в Украине, чтобы организовать эвакуацию мирного населения из зон боевых действий и доставить гуманитарные грузы, выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.