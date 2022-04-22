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Российские оккупанты отвергли идею Пасхального перемирия - Зеленский

22.04.2022 09:00
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Российские оккупанты отвергли идею Пасхального перемирия - Зеленский

Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия. Об этом в четверг, 21 апреля, в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что это стало хорошей демонстрацией истинного отношения Кремля к христианству.
"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников", - сказал Зеленский.
При этом глава государства отметил, что украинцы сохраняют надежду.
"Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", - отметил президент.
Ранее с предложением объявить с 21 по 24 апреля прекращение огня в Украине, чтобы организовать эвакуацию мирного населения из зон боевых действий и доставить гуманитарные грузы, выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.



Теги: Россия, Пасха, перемирие, Зеленский
 
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