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На Львовщине испекли около 4 тысяч пасхальных куличей для переселенцев и ВСУ

23.04.2022 13:00
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На Львовщине испекли около 4 тысяч пасхальных куличей для переселенцев и ВСУ

Работники Львовской ОВА упаковали и отправили 4000 куличей на более 40 адресов. Ароматную выпечку в основном получат временно переселенные люди из учреждений институционального ухода и воспитания, которые сейчас находятся на Львовщине, а также Вооруженные Силы Украины, сообщает пресс-служба ОВА.
"На Пасху каждый должен попробовать кулич. Он дарит нам ощущение домашнего уюта и является символом светлого праздника, который в очередной раз напоминает о победе добра над злом. Мы благодарны всем, кто присоединился к доброму делу", — отмечает заместитель начальника ЛОВА Виталий Загайный.
К благотворительной Пасхальной инициативе присоединились хлебопекарные предприятия Львовщины: «Галицкая доба», «Ксения», «Галицкий пекарь». Часть муки для выпекания куличей предоставили во Львовском комбинате хлебопродуктов.
 



Теги: Львовская область, подарок, Пасха, кулич, ВСУ, переселенцы
 
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