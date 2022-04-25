Украинцы перечислили ВСУ более полумиллиарда гривень с "єПідтримки"

25.04.2022 17:00

За два месяца войны украинцы отдали на армию 554 млн грн, которые получили в свое время по программе "єПідтримка". Об этом сообщает телеграм-канал "Дія".

В сообщении говорится, что в первые дни войны украинцы присылали по 6 тыс. оплат одновременно и просто "положили" сервис, через который перечисляли деньги.

"В целом за это время на счет ВСУ перечислили более 592 миллионов гривен. Из них более 554 миллионов - это средства с карточек "єПідтримка", - подчеркнули в "Дії".