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Кабмин изменил условия получения соцпомощи переселенцами
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий издало приказ, которым утвердило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 25 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как поясняет МинВОТ, документ был разработан во исполнение требований постановления Кабинета министров №457 от 16 апреля о поддержке отдельных категорий населения, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины.
"Это означает, что начиная с мая 2022 года процедура получения помощи от государства на проживание внутренне перемещенным лицам будет производиться по четкой и урегулированной процедуре", - говорится в нем.
Получить помощь смогут те граждане, которые переехали из районов, перечисленных в данном приказе МинВОТ, а также ВПЛ, у которых жилье разрушено или стало непригодным для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Теги: выплаты, переселенцы, МинВОТ, приказ
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