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Фонд Ахметова отправил в Кривой Рог 10 тысяч продуктовых наборов для переселенцев

28.04.2022 13:00
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Фонд Ахметова отправил в Кривой Рог 10 тысяч продуктовых наборов для переселенцев

Фонд Рината Ахметова отправил первую партию гуманитарной помощи Кривому Рогу - в город передают 10 тысяч продуктовых наборов, сообщает пресс-служба Фонда.
Наборы первой необходимости предназначены для переселенцев, которые эвакуировались с территорий, где ведутся активные боевые действия.
В состав продуктовых наборов вошли: макароны, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.



Теги: Кривой Рог, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова
 
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