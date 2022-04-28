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В Днипре открылся центр поддержки переселенцев «Я - Мариуполь»
28.04.2022 15:00
В Днепре открыли первый центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь", где будут помогать найти работу, жилье, получить ряд услуг. Об этом сообщает в Телеграме Мариупольский городской совет.
"Здесь мариупольцы смогут почувствовать себя как дома и получить целый пакет помощи. Это больше чем центр, это формирование мариупольской диаспоры внутри Украины. Такие места будут открывать по всей Украине. На следующей неделе ждите старта работы центра "Я - Мариуполь" в Запорожье", – говорится в сообщении.
Работает центр по адресу - г. Днепр, ул. Воскресенская, 23 (Центральная городская библиотека).
Время работы: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье.
Проконсультироваться по работе центра можно по телефонам:
+38 (067) 345 1555;
+38 (050) 345 1555.
Теги: Мариуполь, Днепр, центр, поддержка, переселенцы
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