В ОП назвали число необходимых для переселенцев квартир

28.04.2022 10:00

С начала полномасштабного вторжения России в Украину были вынуждены переехать в другие города около двух миллионов украинцев. Чтобы обеспечить их собственным жильем, нужно почти 600 тысяч квартир. Об этом говорится в Тelegram-канале заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он уточнил, что по данным, которые представляют Областные военные администрации, в Украине зарегистрировано 2 098 677 переселенцев. Речь идет только о людях, которые официально стали на учет, как внутриперемещенные лица.