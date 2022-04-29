Последние новости раздела
- Делегация Конгресса США посетила Киев16:00
- Фонд Ахметова доставил в Краматорск большую партию медикаментов17:00
- Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам09:00
- В Днипре открылся центр поддержки переселенцев «Я - Мариуполь»15:00
- Фонд Ахметова отправил в Кривой Рог 10 тысяч продуктовых наборов для переселенцев13:00
- В ОП назвали число необходимых для переселенцев квартир10:00
- Кабмин изменил условия получения соцпомощи переселенцами17:00
- В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд15:00
- Украинцы перечислили ВСУ более полумиллиарда гривень с "єПідтримки"17:00
- Блинкен и Остин тайно посетили Киев11:00
Фонд Ахметова доставил в Краматорск большую партию медикаментов
29.04.2022 17:00
Фонд Рината Ахметова доставил в Краматорск более 37 тысяч единиц самых необходимых медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Местные медучреждения получат обезболивающие, анестетики, антикоагулянты, кровоостанавливающие препараты и другие лекарства.
С начала войны Фонд Ахметова при координации Минздрава закупил и передал больницам разных регионов более 580 000 единиц медикаментов.
Теги: Донбасс, Краматорск, лекарства, фонд Рината Ахметова
- Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха14:00
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага09:00
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских08:00
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья17:00
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области15:00
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни13:00
- На Луганщине оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы11:00
- Киберполиция выявила мошенника, обещавшего вывоз из Мариуполя10:00
- На Донбассе за сутки украинские защитники отбили 14 атак врага09:00
- Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Делегация Конгресса США посетила Киев16:00
- Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха14:00
- Хайдук - Шахтер. Анонс благотворительного матча12:00
- Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)10:00
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага09:00
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских08:00
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья17:00
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области15:00
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни13:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)
- Эвакуация с Азовстали запланирована на сегодня - СМИ
- В оккупированном Донецке горит нефтебаза
- Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья
- СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть в Луганской области
- Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)
- С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских
- Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни
- На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки
- ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага