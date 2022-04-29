Фонд Ахметова доставил в Краматорск большую партию медикаментов

29.04.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова доставил в Краматорск более 37 тысяч единиц самых необходимых медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Местные медучреждения получат обезболивающие, анестетики, антикоагулянты, кровоостанавливающие препараты и другие лекарства.

С начала войны Фонд Ахметова при координации Минздрава закупил и передал больницам разных регионов более 580 000 единиц медикаментов.